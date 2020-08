Lunedì 17 Agosto 2020 a Piazza del Popolo a Vasto alle 21.30 ci sarà lo spettacolo di Maurizio Battista “Ma non doveva andare tutto bene?”

Il nuovo show di Maurizio Battista nell'era del Coronavirus, nel dissacrante rispetto delle norme del distanziamento sociale.

Da domani in vendita i biglietti. Per info Muzak eventi 0873. 365378 /346. 7513610 www.muzakeventi.it

Grazie alla sua proverbiale ironia affronterà i temi che hanno cambiato il mondo e le vite di tutti, per farne oggetto di riflessione, ma sottolineando gli aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità. Fin dal titolo si intuisce come ogni argomento dalle campagne di sensibilizzazione ai dibattiti televisivi fatti di mille voci contrastanti, dalle “dirette” social alle soluzioni fai da te, sono un’occasione per farci divertire con intelligenza.Ogni aspetto dello spettacolo, grazie anche all’uso delle musiche e quello dei contributi video originali, è utile per alternare momenti riflessivi a momenti di maggiore spensieratezza.