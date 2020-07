Mostra Acqurelli In/Versi delle sorelle Piccirilli on line

Dal sodalizio culturale di due sorelle, Lucia e Filomena Piccirilli, nasce la mostra Acquerelli In/Versi. Gli acquerelli di Lucia Piccirilli e i versi poetici di Filomena Piccirilli s’intrecciano, come i fili della trama con quelli dell’ordito, per concorrere a formare il tessuto delle emozioni umane.

Un connubio di colori e poesia che ritroviamo anche fra le pagine del libro di Filomena Piccirilli ‘La nudità dell’anima’, raccolta di poesie pubblicata da Paguro Edizioni.



Questa mostra crea uno spazio di commistione delle loro passioni e personalità. Inoltre esporre offre loro l'opportunità di raccontare la bellezza dell'Abruzzo, in quanto le loro opere traggono ispirazione perlopiù dagli incantevoli scorci che si possono ammirare lungo la Costa dei Trabocchi, dai prolifici vigneti pollutresi, dall'incontaminata bellezza del loro territorio e delle sue peculiari tradizioni.



Ogni quadro è accompagnato da un pensiero creando così uno scambio biunivoco fra colori e pensieri: la poesia, da un lato, evoca ‘immagini mentali’ e gli acquerelli, dall’altro, rimandano a dei versi poetici, testimoniando che, non ciascuna per proprio conto, bensì solo in questo intreccio vitale, il loro fare artistico si rende possibile.

https://acquerelliinversi.weebly.com/chi-siamo.html

“Tutto nel mare,

Sin nei più lievi e impercettibili sussulti delle sue acque

È musica e poesia.

Tutto nel mare,

Sin nei più furiosi e tempestosi flutti

È limpida espressione di quel grande miracolo che è la vita”.



​@unavenditriceambulantedisogni_