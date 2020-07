Migranti: 200 in arrivo dalla Sicilia in Abruzzo

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento in Abruzzo di 200 migranti sbarcati a Lampedusa dall'Africa, facenti parte della prevista ripartizione su base nazionale. Le strutture sanitarie presenti sull'isola hanno effettuato alle persone sbarcate ed accolte i test covid obbligatori: i 200 migranti assegnati all'Abruzzo sono risultati tutti negativi. A renderlo noto è la Prefettura dell'Aquila. andranno obbligatoriamente accolti e trattati in logica covid-19. Afferma l’assessore Piero Fioretti che andranno obbligatoriamente accolti e trattati in logica covid-19, con ogni restrizione e precauzione del caso, a tutela dei cittadini abruzzesi.

I comuni interessati dal Provvedimento Ministeriale sono: Canistro n.10 unità, Civita d'Antino n.20 unità, Pettino (Aq) n.20 unità, Moscufo n.50 unità, Gissi n.50 unità, Civitella del Tronto n.50 unità.