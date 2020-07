Caldo: salgono a 14 le città con massima allerta domani

Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, in 14 città italiane. E' un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute, con temperature fino a 40 gradi!

In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per domani a: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di oggi al rosso di domani sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo.

Lunedì forti temporali e temperature in calo al Nord. La prima perturbazione di agosto metterà fine all'ondata di caldo da domenica 2 agosto e sarà responsabile di un sensibile calo delle temperature a iniziare dal Nord Italia e da martedì 4 agosto anche in Abruzzo.