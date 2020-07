Il ringraziamento al reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Pio di Vasto

Scrivo per ringraziare dal più profondo del mio cuore il reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Pio di Vasto. Solo qualche mese fa ero in quel reparto come clown facendo parte dell'Odv Ricoclaun per portare un sorriso e un po' di vivacità. Il 29 luglio scorso, invece, in quello stesso reparto ho dato alla luce il mio piccolo Lorenzo.

Il lavoro che svolgono le ostetriche è lodevole...Per questo il mio più grande grazie va a Mariagrazia Buongiorno, caposala, indiscussa professionista, ma soprattutto una donna e mamma dal cuore d'oro. Grazie anche a Michela Papantuono, che mi è stata accanto nel momento più difficile del parto. Un grande grazie alla Dottoressa Sammartino Annalidia che mi ha seguita in tutto il percorso meraviglioso della gravidanza, al primario e vice primario, le ostetriche sempre sorridenti e rassicuranti, e tutte le infermiere e oss del reparto.

Un reparto di grande eccellenza, fatto di professionalità e umanità.

Siete degli angeli. Mi sono sentita a casa.

Grazie da me e Lorenzo e ad maiora!!!