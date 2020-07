InVerso l’Inferno Sabato 1 Agosto al Chiostro Genova Rulli

Sabato 1 Agosto 2020 alle ore 21, presso il Chiostro del Palazzo Monumentale Genova Rulli, in via Anelli, in collaborazione con l’Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo, ci sarà una Serata Letteraria dal titolo: “InVerso… l’Inferno”, i Versi del Canto V della Divina Commedia interpretati da Simona Cieri, Renato Pace, Barbara Palmisciano, Paola Valentini, con l’accompagnamento musicale del Sax di Mario Fizzani.