| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i lavori di sistemazione degli accessi al mare alle spiagge di San Nicola e Casarza. Interventi, seguiti dal Geometra Pietro Carlucci dell'ufficio Lavori Pubblici, necessari per consentire una migliore fruibilità da parte degli utenti delle rispettive spiagge libere. Nello specifico si è provveduto a realizzare la staccionata in legno e a ripristinare gli scalini.

"Abbiamo programmato questo intervento per riqualificare e mettere in sicurezza gli accessi al mare delle nostre splendide spiagge ciottolose di Casarza e San Nicola, - dichiarano il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l'assessore alle politiche ambientali e del territorio, Paola Cianci – sollecitato anche da molti cittadini che amano frequentare quelle zone caratteristiche dal punto di vista naturalistico. Si tratta del miglioramento degli ingressi di un tratto della costa vastese che sarà raggiungibile con la bicicletta direttamente dalla pista ciclopedonale della Via Verde Costa dei Trabocchi".