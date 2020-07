Concerto a Punta Aderci, il commento di Stefano Taglioli

No, dico, siamo in un'area protetta, in una riserva naturale, non in altro luogo! E se qualcuno ieri sera si era recato a Punta Aderci per il tramonto e per stare in silenzio? Il silenzio che uno si aspetta di trovare in un'area protetta! Il magnifico sax lo si suoni in altro luogo (a parte altra musica amplificata che si sente nel video e che pare un "pugno nelle orecchie" per una Riserva Naturale). Niente in contrario su queste iniziative, ci mancherebbe, ma non nel cuore della Riserva. Siamo impazziti? La gestione della Riserva e il Comune devono dare delle risposte a questo punto.

E ultima cosa: il luogo dove suonavano, dove c'erano gli strumenti e l'amplificazione, non è interdetto a sosta e transito pedonale per ordinanza polizia municipale per pericolo crolli? Ricordo male? Mi sbaglio? Anche su questo sarebbe bene fare chiarezza. Oltre allo strano fatto che non ci sono iniziative naturalistiche nella Riserva per il Covid 19, ma i concerti sì