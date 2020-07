Gioco d'azzardo patologico: a Vasto la Asl informa a Palazzo d'Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 31 luglio, in occasione della 15a edizione della rassegna "Musiche in cortile" che si svolgerà all'interno di Palazzo D'Avalos a Vasto, gli operatori dell'équipe della Asl Lanciano Vasto Chieti che si occupa del gioco d'azzardo patologico saranno presenti con un banchetto divulgativo per dare informazioni e diffondere materiale dedicato a questa patologia.

Altri appuntamenti:

- sabato 1 agosto 2020 in occasione del concerto Battisti - Dalla - De Andrè "In mezzo a questo mare" a Chieti nel parco della Rimembranza di Via Muzii - zona Levante;

- martedì 4 agosto 2020 in occasione dell’International Classic Music Festival "Music Box Band" a Chieti nella Villa Comunale

Parliamo di un problema di salute pubblica che coinvolge non solo il giocatore e la sua famiglia, ma anche la comunità locale. Sarà l'occasione per sensibilizzare i cittadini sui rischi e le problematiche collegate al gioco d'azzardo, facendo conoscere la rete dei servizi attivati dall'Azienda sanitaria locale.