Un video laringoscopio donato all’Ospedale di Vasto

Dopo la piattaforma ecografica, dopo l'impianto di dialisi da rianimazione, seguito da una completa postazione respiratoria, è adesso arrivato il momento del quarto tassello.

Domattina alle 11 presso il plesso ospedaliero del San Pio di Vasto, consegneremo al reparto di Rianimazione, un video laringoscopio di ultima generazione, che osserva completamente le ultime direttive Siarti anche per i pazienti Covid, necessario per predisporre intubazioni complesse, altresì arricchito da apposite lame che possano accogliere anche pazienti pediatrici verso i quali il nostro ospedale non poteva ancora offrire servizi appropriati.

Lo faremo alla presenza del meraviglioso team sanitario con cui abbiamo colloquiato sin dall'inizio del progetto, nelle persone delle dottoresse Francesca Tana, Paola Acquarola e Maria Amato: con loro ,ad offrire questo ulteriore gesto di solidarietà ,saranno presenti i rappresentanti dei bambini della Comunità di Carunchio ,che sono stati protagonisti nel loro borgo a diffondere il senso vero della solidarietà , nonchè offrendo a noi anche il loro slogan diventato poi il motto del nostro progetto: “Un Dono vale un Respiro”.

La raccolta delle donazioni è terminata , raggiungendo la inimmaginabile cifra di euro 210.583.

Aveva proprio ragione una mia carissima amica che, nel citare Hermann Hesse, ricordava a tutti noi che " La vita di un uomo puro e generoso è sempre una cosa sacra e miracolosa, da cui si sprigionano forze inaudite che operano anche in lontananza."

A tempo debito ringraziero' pubblicamente tutti i propulsori di queste inaudite forze della solidarietà, anche perchè è tuttora in corso di costruzione ,nella lontana Svezia, l'ultimo tassello , forse il più importante, che completerà questo stupendo viaggio verso il Bene Comune che un Ospedale deve rappresentare per l'intero nostro territorio.

Ai giovani anestesisti, e soprattutto a quelli ancora dubbiosi di avvicinarsi alla pratica medica nell'Ospedale Vastese, ricordo che il loro processo di crescita professionale verrà accompagnato, e magari agevolato, da queste innovazioni tecnologiche che saranno di sicuro aiuto per il proprio futuro.

A tutti i medici e gli operatori sanitari del San Pio invece non possiamo che continuarvi a dirvi Grazie, non tanto per quello che fate per noi, ma soprattutto per quello che voi, e tutti noi, dobbiamo fare per questi bambini che domani, ancora una volta di più ci daranno una ulteriore e straordinaria testimonianza.