"QUALCHE ESTATE FA" CON CLAUDIA GERINI il 31 luglio

Venerdì 31 Luglio, a Palazzo D'Avalos, alle Ore 21.30 è previsto lo spettacolo “Qualche estate fa”, Vita, poesia e musica di Franco Califano” con Claudia Gerini & Solis String Quartet, da un’idea di Solis String Quartet, soggetto e testo di Stefano Valanzuolo , canzoni di Franco Califano, arrangiamenti Antonio Di Francia, con la regia Massimiliano Vado



La storia di Franco Califano artista si è sempre intrecciata con quella umana, al punto da finire col mettere in ombra l'autore di tanti successi. "Qualche estate fa" riporta in equilibrio le dimensioni, facendo di canzoni amate il punto di partenza per raccontarne la vita avventurosa, non sempre fortunata, comunque vissuta con una sfrontatezza. Il testo, per sfuggire a stereotipi "dongiovanneschi" o una caduta nel raffronto verista, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri di donne diverse, di fantasia, che raccontano storie riferibili all'uomo e all'artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che la musica si ponga come didascalia al racconto e non viceversa. Le nove donne vedono in Claudia Gerini l’unica sublime voce recitante e cantante, in omaggio a Califano e le sue due anime: quella dell'avventuriero guascone e romantico, personaggio teatrale calato tra la gente, e quella del poeta, affidata ai versi di mille canzoni. Lo spettacolo si sviluppa su due piani narrativi: sul versante teatrale si muove la protagonista dando voce ad una galleria di donne forse neppure esistite, ma legate tutte, idealmente, allo spirito di Califano e alle sue canzoni. Sul piano musicale è il Solis String Quartet a ripensare e riproporre le canzoni del Califfo, con l'intento di renderne il senso e restituirlo con ispirata passione. La narrativa attraverso cui si snoda la vicenda allude, ovviamente, a quell'universo femminile sempre privilegiato dal Califfo. Per restituire in musica e parole l'immagine di un poeta e artista che ha vissuto, sempre… rifiutando la noia.

Canzoni: UN TEMPO PICCOLO - UN'ESTATE FA - IO NON PIANGO - MINUETTO - LA NEVICATA DEL '56 - LA MUSICA È FINITA - IO M'EMBRIACO - LA MIA LIBERTÀ - TUTTO IL RESTO È NOIA.

