Fa molto discutere sul web il manifesto turistico di Vasto

Sta facendo molto discutere sul web il manifesto turistico realizzato dal Comune di Vasto e diffuso in varie città dell’Abruzzo. Lo scatto rappresenta il lato b della bagnante. Una modalità insolita di fotografare Vasto. E’ completamente assente il mare.

Non tutti hanno apprezzato questa modalità per promuovere il turismo, considerando che tanti sono gli scatti fotografici, anche di fotografi amatoriali, che evidenziano la bellezza straordinaria della nostra città.

Chi fotografa con consapevolezza, in genere, elabora una personale modalità, che permette di esprimere la propria idea attraverso alcune regole che mettano nelle condizioni di comunicare con il mondo. Il contenuto della fotografia, in questo caso, può non essere l’idea legata a quella immagine. Quale idea di città voleva rappresentare il fotografo con questo scatto?

Le foto possono in generale non piacere a tutti, ma esistono anche foto che piacciono quasi a tutti, perché emozionano, risvegliano ricordi, come ad esempio lo scatto “Risvegli all'italiana", lo scatto di Costanzo D’Angelo che ha conquistato il mondo. Dice Alessandra Angelucci su Huffpost:

“Catturare l’istante perfetto: è l’insegnamento del grande Henri Cartier-Bresson. Fare in modo che un frammento di secondo si traduca nel racconto del secolo. Una magia che si è compiuta lo scorso primo maggio, quando Costanzo D’Angelo, lungo Vico Sportello, nel centro storico di Vasto, ha immortalato con la sua reflex quel ponte di amicizia e contatto, creatosi fra i dirimpettai di una strada così stretta.”

https://www.huffingtonpost.it/entry/risvegli-allitaliana-come-uno-scatto-italiano-ha-conquistato-il-mondo_it_5ef34addc5b663ecc8559caf

Non poteva essere questa la foto che meglio poteva rappresentare Vasto in un manifesto turistico?