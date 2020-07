E se in ogni strada del centro storico di Vasto ci fosse indicata la storia di quel luogo?

Giuseppe Buono del laboratorio Creta Rossa di Vasto ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di turisti che oggi si sono fermati a leggere la piastrella in ceramica dipinta da Creta Rossa, dove è riportata la storia di Piazza del Tomolo e le curiosità della città.

Non sarebbe una modalità interessante per valorizzare le bellezze del centro storico di Vasto? Non sarebbe bello disseminare nelle meravigliose strade del centro piastrelle con la storia di quei luoghi? Non potrebbe essere anche un progetto per la valorizzazione della città tra storia e tradizioni da parte delle scuole?