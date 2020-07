Per tutti i genitori che hanno bambini a cui piacciono le storie c’è un’interessante iniziativa. Chiara Iacovitti in collaborazione con il Comune di Vasto e la libreria Pensieri belli, propone l’evento “Una valigia di storie: letture in Villa, per grandi e piccoli esploratori del mondo della fantasia dai 3 agli 11 anni”, mercoledì 29 luglio e mercoledì 26 agosto 2020. Le letture si svolgeranno all'aperto, nella zona alta della Villa Comunale di Vasto. Gli incontri, completamente gratuiti, saranno divisi in due momenti per due fasce di età, dalle 17:00 alle18:00 per i bimbi di 3/6 anni e dalle 18:00 alle 19:00 per i più grandi e quindi 7/11 anni. Questo non vieta, dice Chiara Iacovitti ai più piccoli ed ai più grandi (fino anche a 100 anni) di venire a stendersi sul prato e a leggere con noi.

Chiara ha una grande esperienza e passione nella letteratura contemporanea per l’infanzia e leggere ai bambini è la sua più grande gioia: torna bambina con loro! Nel corso di questi anni ha sempre organizzato le letture in libreria, ma anche nelle scuole. Quando a Marzo tutto si è fermato, ha dovuto cancellare dal calendario tutte le letture che aveva programmato ed è stato per lei un gran dispiacere! Durante la quarantena ha pensato di poter arrivare comunque nelle case dei bimbi tramite video-letture.

Ora che quasi tutte le attività sono riprese, si è posta una domanda, ma perchè i più penalizzati devono essere i bimbi, a cui sono state tolte le gioie più belle della loro età come lo "stare insieme"? Ha pensato quindi a questo piccolo progetto: una piccola gocciolina forse, ma da qualche parte dice si deve pur ricominciare! Chiara è molto entusiasta di questo evento...ed è tanto emozionata all'idea di rivedere i miei piccoli lettori!

Nei due eventi alla Villa Comunale sarà necessario il distanziamento, l'uso delle mascherine e un accompagnatore per ogni bambino.