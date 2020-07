Posacenere gratuiti in arrivo: parte la campagna "No mozziconi in spiaggia"

Comune di Vasto e Pulchra Ambiente contro l’abbandono di sigarette in spiaggia.

Nei prossimi giorni, infatti, alcuni volontari distribuiranno posacenere gratuiti sulle spiagge libere del litorale vastese. Grazie al contributo di Pulchra Ambiente, che ha interamente provveduto alla fornitura, i nuovi posacenere da spiaggia diverranno anche a Vasto una comoda abitudine. Realizzati in plastica rigida a forma di cono, potranno essere utilizzati per contenere cenere e mozziconi, svuotati nei cestini e riutilizzati.

"Quando si gettano - sottolineano l'assessore all'Ambiente Paola Cianci e l'amministratore unico di Pulchra Paola Vitelli - i mozziconi di sigaretta sono un rifiuto a tutti gli effetti! Spesso non si pensa agli impatti ambientali che questo gesto comporterà. Il filtro delle sigarette è costituito principalmente da materiale non biodegradabile e nei mozziconi rimangono intrappolate tutte le sostanze chimiche prodotte dalla combustione del tabacco. Gli effetti sono inimmaginabili: diverse decine di sostanze chimiche si riversano sull’arenile e in mare, con gravissimi danni per l’uomo e l’ambiente.

'No mozziconi in spiaggia' è, quindi, un messaggio ambientale ed etico rivolto a tutti i frequentatori della spiaggia vastese.

Un altro impegno, dunque, per un’estate vastese più pulita".