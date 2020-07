Spettacolo Pink Floyd Tribute a Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Fino a poche settimane fa il gruppo musicale Eclipse non credeva alla possibilità di suonare questa estate.

E’ quindi con un’emozione doppia che si esibiscono stasera 22 luglio 2020 alle ore 23 e non 22 come scritto nel manifesto, per tutti coloro che amano i Pink Floyd, alla Rotonda Dalmazia di Vasto Marina.