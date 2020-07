Alla scoperta del porto sommerso di Vasto

Per tutti gli appassionati di archeologia e di immersioni, c’è la possibilità di partecipare all’escursione al Parco Archeologico Sommerso di Vasto Marina giovedì 23 luglio 2020, organizzato da Italia Nostra del Vastese e dal Consorzio Vivere Vasto Marina.

Le escursioni, con la guida esperta degli archeologi, consentiranno di osservare il Porto sommerso di Vasto, tra i resti del porto romano dell’antica Histonium.

Tutti coloro che fossero interessati a partecipare devono iscriversi tramite WhatsApp o SMS al 348 3576711 (è preferibile la prima forma di comunicazione). Una volta iscritto, l'utente sarà inserito in un gruppo WhatsApp per ricevere informazioni in tempo reale.

E' fondamentale prestare la massima attenzione ai messaggi inviati in questo gruppo perché l'escursione potrebbe essere annullata anche la mattina stessa in cui avrebbe dovuto svolgersi a causa delle condizioni non ottimali del mare (moto ondoso, ma soprattutto torbidezza).

L’appuntamento è previsto alle ore 8,15 all'estremità nord della spiaggia di sabbia di Vasto Marina, lungomare Ernesto Cordella (circa 50 m dopo il punto in cui una sbarra impedisce il transito dei veicoli).

Coordinate per il navigatore o per Maps: 42°06'28.8"N 14°43'03.3"E

L’equipaggiamento richiesto è: maschera sub con snorkel e scarpe adeguate per la passeggiata (in alcuni tratti il fondale è coperto di ciottoli).

Il costo è di euro 20 (euro 10 per i soci di Italia Nostra e per i ragazzi sotto i 14 anni), sono previste riduzioni per famiglie e gruppi. I fondi racconti avranno lo scopo di finanziare le attività di ricerca, valorizzazione e tutela dei resti romani di località Trave e Concarella (Cungarelle, Conca d’Oro) di Vasto.