Spettacolo di Mind Challenge domenica 26 luglio

Il mentalista vastese Luca Menichelli torna col suo spettacolo mentale "Mind Challenge" a Vasto, domenica 26 luglio alle 21,15 a Piazza Barbacani. Con la sua grande capacità narrativa, unita da una eccellente qualità di osservazione, permetterà di traghettare la mente degli spettatori in uno spazio unico, dove non esistono trucchi, ma solo luoghi per scoprire i limiti della nostra mente e come superarli.

Il mentalismo è un'arte antica in cui il performer, utilizzando sotterfugi psicologici e applicando sapientemente tecniche comunicative riesce ad interagire con la mente degli spettatori. Esempi famosi Derren Brown, Max Maven e l'Italiano Francesco Tesei. Se si chiede a Luca Menichelli cosa sia un mentalista lui cita le parole di Larry Becker, anche lui mentalista " il mentalista è un individuo che usa sapientemente i cinque sensi per dare l'impressione di averne un sesto".

Lo spettacolo con ingresso libero è realizzato grazie al supporto della Nuova Libreria e della Vineria Fantini ed è finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca medica.