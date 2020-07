On line i referti degli esami di laboratorio nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti

E' possibile acquisire on line, con un semplice click, i referti degli esami di laboratorio eseguiti negli ospedali e presidi territoriali di assistenza della provincia di Chieti. Basta andare sul sito internet della Asl Lanciano-Vasto-Chieti (menu “Prenotazioni”, scegliendo “Ritiro referto on line”) per accedere ai risultati, che saranno disponibili per gli utenti che avranno regolarizzato l'impegnativa a partire dalla data indicata nel foglio di ritiro.



Una volta rilasciato al Centro unico di prenotazione il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili al fine di usufruire del servizio di refertazione on line, si accede al seguente link https://cup.asl2abruzzo.it/referti per visualizzare e stampare i risultati degli esami. Vanno inserite le credenziali, a uso esclusivo del singolo referto ai fini della tutela della privacy, riportate nel foglio consegnato all'utente al momento della prestazione.



Il referto digitale, che resta on line per 30 giorni, termine oltre il quale non hanno più validità i codici di accesso, ha piena validità legale e costituisce copia conforme all'originale, custodito e protetto negli archivi informatici della Asl.



Non possono essere acquisiti on line i referti degli esami tossicologici, per Hiv e sifilide, nonché quelli che includono esami colturali soggetti, se positivi, a maggiorazione di ticket.

Il personale del call center e degli sportelli fornisce le dovute informazioni ed è possibile esprimere il consenso e il diniego alla messa a disposizione on line del referto.