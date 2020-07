Altre infiltrazioni d'acqua, cedono pannelli del controsoffitto alla Farmacia del 'San Pio'

A causa di una perdita dell'impianto idrico, questa mattina in un locale della Farmacia dell'ospedale di Vasto si è verificato un distacco di alcuni pannelli del controsoffitto.

Il fatto è accaduto nell'area degli uffici, e non ha fatto registrare danni alle persone e alle cose. "Si tratta di un episodio circoscritto a un diametro limitato che non interessa il solaio e non è da assimilare a quanto accaduto in Chirurgia, secondo i primi rilievi eseguiti dai tecnici che si sono recati sul posto - si legge in una nota diffusa dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Il distacco di questa mattina, localizzato nel padiglione 3, ha natura completamente diversa e non ha alcun elemento in comune con l'episodio precedente.

Al momento i tecnici sono al lavoro per verificare l'intera rete idrica nel padiglione interessato, dove non c'è stata interruzione nell'erogazione dell'acqua; allo stesso modo prosegue regolarmente l'attività della Farmacia.

La perdita si è prodotta a causa del deterioramento della tubazione, che mostra il segno degli anni, visto che il presidio è stato costruito negli anni '50".