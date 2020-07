Spese libri di testo, rimborsi entro fine luglio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per il rimborso delle spese dei libri di testo scolastico quest'anno - al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie durante l’emergenza Covid 19 ed alle loro difficoltà di produrre la documentazione necessaria - l’avviso pubblico si è chiuso nel mese di giugno e non a marzo come da prassi.

Questi tempi più ampi hanno permesso una maggiore partecipazione all’avviso, come dimostrato dai dati che attestano come per quest’anno scolastico le istanze pervenute siano circa 400 a fronte delle circa 250 dello scorso anno.

Tranquillizziamo le famiglie che gli Uffici hanno terminato la fase istruttoria ed i richiedenti ammessi al rimborso, vedranno i pagamenti accreditati sul proprio IBAN non oltre il mese di luglio 2020.

Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere al seguente numero dell’Ufficio Scuola: 0873-309208.

Il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco