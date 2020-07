Ospedale 'San Pio': tre mesi per i lavori necessari

Pronti a partire con i lavori per ripristinare lo stato dei luoghi nel III e IV piano dell'ospedale 'San Pio' di Vasto nell'arco di tre mesi e restituire piena operatività a Chirurgia e Ostetricia: questa la posizione espressa dai vertici Asl in Comune, nel corso dell'incontro al quale hanno preso parte il direttore generale Thomas Schael, il sindaco Francesco Menna, il vice Giuseppe Forte, il direttore dell'unità operativa "Investimenti e patrimonio" Filippo Manci, accompagnato da Angelo De Marco, l'esperto incaricato del progetto Fabrizio Gattella, il titolare dell'impresa che esegue i lavori Domenico D'Amelio e Francesco Strino in rappresentanza della società Nocivelli a cui è affidata la manutenzione interna dei presidi.

Per dare l'avvio ai lavori si attende solo l'autorizzazione del Genio civile, che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Grazie al finanziamento di 900 mila euro stanziato dalla Regione tramite l'assessorato alla Salute retto da Nicoletta Verì, oltre all'intervento sui solai si procederà anche alla sostituzione delle tubature, al fine di prevenire nuovi fenomeni di perdite d'acqua che hanno contribuito a determinare il crollo parziale che si è verificato in due stanze della Chirurgia. Nel corso della riunione, inoltre, è stato anticipato che, in ottemperanza all'ordinanza del sindaco, sarà avviata anche la verifica sismica e statica dell'intero stabile, affidata a un tecnico individuato attraverso una procedura di evidenza pubblica che sarà bandita lunedì. Intanto in attesa della verifica statica saranno sospesi altri lavori in corso.