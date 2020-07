Rifiuti lungo via San Nicola, notevole il quantitativo di pattume bonificato

La Pulchra Ambiente, questa mattina in Via San Nicola, ha effettuato l'intervento di bonifica di quella che, con l'accumulo di un notevole quantitativo di pattume (bottiglie di vetro e plastica, lattine e cartacce soprattutto), era diventata un'autentica discarica, pur se 'mimetizzata' tra la vegetazione.

"Ci spiace constatare - si legge in una nota diramata dal Comune di Vasto - che un luogo frequentato anche dai giovani sia oggetto dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nella zona è previsto il posizionamento di cestini, ma questo impegno non solleva dalla responsabilità chi ha contribuito a determinare l'episodio verificatosi in questi giorni e che si risolve solo con il maggior rispetto per l'ambiente e per la nostra città da parte di tutti".