Ritardi per l'intervento chirurgico, diffida alla Asl

"Sono stata costretta a diffidare la Asl di Vasto", in nome e per conto di una paziente "affinché venga finalmente sottoposta ad intervento chirurgico".

In una nota è l'avvocato Angela Pennetta a parlare di una situazione delicata registratasi all'Ospedale 'San Pio' di Vasto.

"La mia assistita - spiega - è stata più volte ricoverata anche in urgenza presso l’ospedale di Vasto. Da ultimo, visto che la sua situazione è molto delicata l’avevano rassicurata nel senso che sarebbe stata operata alla prima seduta operatoria utile. La signora molto sofferente ha atteso inutilmente altri 15 giorni senza essere chiamata. È stata costretta a rivolgersi a me quale avvocato perché le due figlie temono per la sua vita.

Mai - conclude la Pennetta - avremmo pensato di dover arrivare a diffidare la Asl perché una paziente non riesce ad ottenere un sacrosanto diritto costituzionalmente garantito. All’ospedale di Vasto mai si era arrivato a tanto e ciò ce ne dispiace tantissimo".