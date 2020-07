Lavori in Viale Marinai d'Italia, divieto di sosta su entrambi i lati

La Guardia Costiera di Vasto con l’Ordinanza n. 15/2020 del 26 giugno scorso in considerazione dei lavori relativi alla messa in sicurezza del costone sovrastante la via di accesso all’ambito portuale ed al fine di poter garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e dei mezzi in transito, ha interdetto parte della viabilità ordinaria di Viale Marinai d’Italia fino al termine dei lavori.

Sullo stesso tratto stradale la Società Midal Srl, incaricata dal Comune di Vasto per l’esecuzione dei lavori, ha posizionato i previsti cartelli stradali che vietano la sosta di ogni genere di veicolo su entrambi i lati della strada ed un sistema semaforico che regola il senso unico alternato.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, considerato, tra l’altro, che il tratto di viabilità interessato viene percorso anche da veicoli con trasporto eccezionale, richiama gli utenti della strada tutti e gli utenti portuali, a prestare la massima attenzione percorrendo la stessa arteria con la massima prudenza e l’osservanza delle limitazioni imposte al fine di evitare ogni possibile forma di problematica alla circolazione stradale.

Eventuali violazioni alla predetta Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, saranno perseguite ai sensi della vigente normativa ricorrendo se da il caso alla rimozione dei veicoli che intralciano il regolare e sicuro svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del costone ed altresì delle operazioni e/o servizi portuali.