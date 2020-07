Aree giochi per bambini, quando la riapertura?

“Che aspetta il Comune di Vasto a riaprire le aree giochi per bambini?”

L'interrogativo è di Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia.

"Vasto - sottolineano - è uno dei pochissimi comuni della zona a continuare a mantenere chiuse le aree giochi per bambini, dopo l’emergenza sanitaria. Sinceramente non ne capiamo il motivo: l’emanazione delle normative nazionali e regionali anti Covid, per le aree gioco per bambini, risale ai primi dieci giorni di giugno ed è trascorso quasi un mese, senza che il Comune di Vasto facesse nulla.

Le norme - rimarcano - prevedono l’esposizione di cartelli sulle distanze e la igienizzazione quotidiana dei giochi, attività per la quale gli enti locali, e quindi anche il Comune di Vasto, ricevono finanziamenti e rimborsi. E così, mentre nella maggior parte dei comuni limitrofi i bambini sono tornati da tempo a giocare nelle aree a loro dedicate, a Vasto i giochi della Villa Comunale e di altri parchi cittadini rimangono interdetti ai nostri figli, mentre la giunta Menna, che ha fatto trovare la città completamente impreparata alla riapertura, dorme sonni tranquilli e consegna targhe, tra una conferenza stampa e un’altra.



All’assessore Barisano, che è uno degli esponenti che dorme sonni più tranquilli, offriamo la nostra piena collaborazione, legale e materiale, per fare riaprire le aree giochi per bambini sin da subito, senza altre promesse inutili, senza ulteriori ritardi incomprensibili".