Bus urbani, tornano le linee estive. Novità: collegamento Centro-Mare con trasporto bici

Entrano in vigore da lunedì 6 luglio le linee estive del trasporto pubblico locale (TPL) che collegano la zona centrale della città con Vasto Marina e con la Riserva di Punta Aderci, anche nei giorni festivi.

La novità dell’estate 2020 è la linea smart Centro-Mare, un servizio giornaliero attrezzato per il trasporto delle biciclette, previsto ogni 30 minuti, con i punti di raccolta dei passeggeri nelle fermate di Belvedere Romani - Vasto Marina - Autostello.

Vengono, inoltre, ripristinate alcune corse che interessano anche le zone più periferiche, limitate a causa dell’emergenza sanitaria in base alle disposizioni regionali.

“Abbiamo deciso insieme alla SAT-Tessitore - ha dichiarato l'assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Paola Cianci - di sperimentare questa nuova linea per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per andare al mare. La rastrelliera di cui è dotato l’autobus servirà a promuovere la mobilità in bicicletta, superando la difficoltà del dislivello tra la parte bassa e quella alta della città per coloro che usano la bici per gli spostamenti urbani. In questo modo diamo ai residenti, ai turisti e ai ciclisti la possibilità di raggiungere Vasto Marina praticando una mobilità alternativa e sostenibile favorendo lo scambio bici-bus. Una novità che va ad allargare e potenziare le azioni nel campo della mobilità sostenibile come la possibilità di ricaricare i mezzi elettrici gratuitamente presso la colonnina di proprietà comunale".

I nuovi orari sono disponibili sul sito http://www.sattessitore.it e sul portale Va.Mo.S https://www.vastosmartcity.com