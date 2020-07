Malore in acqua, interviene l'eliambulanza

E' intervenuta l'eliambulanza del 118, nel primo pomeriggio, per soccorrere un anziano colto da malore in acqua, nella zona meridionale di Vasto Marina, nelle vicinanze del 'Molino Village'.

Per l'uomo, dopo le prime assistenze sul posto, è stato disposto il trasferimento in volo all'ospedale di Lanciano.

Primo ad intervenire un ragazzo di 16 anni, che ha prestato gli iniziali soccorsi, aiutato da altri presenti.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, Carabinieri e personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo.