Scuola 'Ritucci Chinni', lavori più corposi del previsto: a settembre non riapre

Proseguono i lavori in alcuni plessi scolastici comunali e altri prenderanno avvio a breve.

Per questo si è insediata una task force, presieduta dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco, con la presenza di dirigenti e dipendenti degli uffici tecnici comunali al fine di assicurare, anche in considerazione dell’emergenza Covid-19, il normale inizio del nuovo anno scolastico.

“Il primo problema che si sta affrontando - hanno dichiarato Menna e Bosco – riguarda il plesso della Scuola Primaria 'Ritucci Chinni' alla luce di ulteriori interventi da realizzarvi sul solaio che richiederanno un prolungamento di pochi mesi dei tempi d’intervento, e quindi, la provvisoria collocazione della comunità scolastica presso idonee sedi alternative”.

Per i circa 300 studenti della struttura di via Alcide De Gasperi al quartiere San Paolo, che ricade sotto la competenza della Nuova Direzione Didattica, andranno stabilite, dunque, sistemazioni diverse in vista della ripresa delle attività nel mese di settembre.

Nell'ambito del progetto 'Scuole Sicure', come evidenziato in un comunicato di un paio di settimane fa, per la 'Ritucci Chinni' il Comune segnalava come oggetto di intervento il consolidamento statico dell’involucro esterno e la manutenzione straordinaria della copertura. All’esito di gara l’impresa aggiudicatrice dei lavori è risultata la “Edil Tracchia” di Guilmi per un importo contrattuale pari ad euro 110 mila. E, oltre a questo, anche i lavori per l’efficientamento energetico del plesso per un importo ulteriore di 170 mila euro (di cui 110 mila di contributo dello Stato e 60 mila di cofinanziamento);

“Obiettivo dell’Amministrazione Comunale - hanno concluso Menna e Bosco - è garantire la sicurezza degli studenti: è dunque necessario lavorare velocemente ad una puntuale ricognizione delle condizioni di sicurezza di tutte le strutture scolastiche comunali che a breve comunicheremo ai Dirigenti Scolastici ed ai Rappresentanti di personale e famiglie, attraverso la convocazione di specifiche riunioni”.