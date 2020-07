Riecco i parcheggi a pagamento a Vasto Marina, possibili gli abbonamenti

Dalla giornata di oggi, 1 luglio, e fino al prossimo 31 agosto, tornano a pagamento i parcheggi nelle strisce blu a Vasto Marina.

Possibili gli abbonamenti (per i residenti 40 euro per tutta la stagione estiva). "Dallo scorso anno - si legge in una nota del Comune - è possibile pagare con.carta di credito o usando l'app EasyPark. Possono richiedere l’abbonamento annuale, al costo di 100 euro l’anno anche i titolari di attività produttive e commerciali del centro storico".

“L’Amministrazione comunale – hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Gabriele Barisano - ha proposto alla società Trotta, che gestisce gli stalli di sosta a pagamento, di ridurre il costo degli abbonamenti per i non residenti, da 150 a 100 euro per tutta la stagione, dando anche la possibilità di pagare solo un mese, 50 euro (invece di 100 per luglio o per agosto).

Sono oltre 400 i parcheggi gratuiti disponibili, quest’anno 200 in più nell’area della ex stazione ferroviaria".

A Vasto città, partirà una sperimentazione, che riguarderà via Carducci, via Giusti e parte di viale D’Annunzio, per un totale di 62 posti che saranno gratuiti il giorno e a pagamento la sera, dalle ore 20 a mezzanotte. Si tratta di tre strade a ridosso del centro storico, l’obiettivo è di "incentivare, per quanto possibile, l’afflusso per sostenere le attività commerciali ed incentivare il turismo di prossimità della nostra città”.

L’ufficio informazioni e abbonamenti è in via Vittorio Veneto 124, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 9:30, martedì e giovedì solo 8:30–12.30. Tel. 366-6144779.