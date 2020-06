Spiaggia di Punta Penna, dal primo luglio attivo il servizio di salvamento

Sulla spiaggia libera di Punta Penna, nel territorio della Riserva naturale di Punta Aderci, sono state dislocate, anche quest'anno, tre postazioni di salvamento al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di balneazione.

Il servizio sarà attivo dal primo luglio al 31 agosto, nella fascia oraria minima compresa tra le ore 09:30 e le 18:30.

Le postazioni di salvamento saranno gestite, per un corrispettivo di 20.000 euro, dalla società Angeli del Mare di Pescara.

"Da quando ci siamo insediati - ha dichiarato l’assessore alle Aree protette ed al Demanio Paola Cianci - abbiamo investito sul servizio salvamento della spiaggia di Punta di Penna per garantire la sicurezza balneare dei turisti e residenti che frequentano la Riserva. Un servizio utile e necessario per la bellissima spiaggia di Punta Penna e nel rispetto delle disposizioni governative e regionali in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid 19”.