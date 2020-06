Casa di riposo 'Sant'Onofrio', cantiere riaperto

Dopo alcuni rinvii dovuti alla vicenda Covid-19, cantiere riaperto per i lavori di rifunzionalizzazione della Casa di Riposo “Sant'Onofrio”, antica struttura ubicata a breve distanza dalla Circonvallazione Histoniense.

L’intervento, realizzato con fondi del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo, consentirà di rendere la struttura rispondente ai requisiti della sicurezza e della igienicità delle stanze, tutte dotate di bagno singolo, in base alle disposizioni vigenti.

Il progetto è stato realizzato dalla Soc. LandBAU s.r.l. di Chieti ed i lavori sono stati aggiudicati e consegnati oggi all’Impresa Empire Building di Villaricca (Napoli). I lavori a base d’asta erano di 400mila euro e sono stati aggiudicati a seguito di un ribasso del 30,125%.

“Sono particolarmente felice per l’esito dell’iter di questa pratica sostenuta e caldeggiata dall’Amministrazione comunale di Vasto. Gli anziani - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – che erano ospitati nell’antica struttura da qualche mese sono ospiti di altre presenti nella Provincia di Chieti e presso le abitazioni di congiunti. Non appena i lavori verranno portati a compimento, in base alle indicazioni dei sanitari della Asl, i nostri anziani potranno tornare a Sant'Onofrio dove ritroveranno quel clima familiare che da sempre caratterizza la gestione della nostra Casa di Riposo”.

Per la realizzazione dell’intervento in questi mesi sono stati impegnati i tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune. Il responsabile unico per la sicurezza è il geom. Maurizio De Filippis.

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte si è detto lieto per l’esito della pratica che, nonostante i problemi di aggiornamento del progetto, dovuti alle ultime disposizioni in materia di gestione dei cantieri in tempo di Coronavirus, vede finalmente la luce.