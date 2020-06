Si è spento il dolce sorriso di Sabrina

Dolore e costernazione per la morte, in un tragico incidente stradale, di Sabrina Fizzani, 28 anni di Fossacesia.

Sulla provinciale Mediana, ieri pomeriggio in territorio di Fossacesia, la ragazza era alla guida di una Citroen Saxo ed in un tratto in curva ha occupato parzialmente la corsia opposta finendo sotto una mietitrebbia che proveniva in senso contrario.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada di Lanciano, i Vigili del Fuoco di Vasto e l'elicottero del 118, ma i soccorsi sono stati vani.

La giovane si stava recando a Torino di Sangro dove lavorava in un bar. La Procura di Lanciano ha aperto un'indagine.

Fonte Ansa