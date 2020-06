Matteo Salvini torna a Vasto: il leader della Lega sarà in città domani pomeriggio, venerdì 26 giugno.

Al bar-pasticceria 'La Vastese' in via Ciccarone alle 17,30, informa in una nota la Lega Abruzzo, Salvini, accompagnato dal segretario regionale del partito Luigi D'Eramo, incontrerà amministratori e simpatizzanti.

Salvini fu a Vasto nel gennaio 2019 per un incontro in piazza Diomede nel periodo della campagna elettorale per le regionali.