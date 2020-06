Incentivo al turismo: in questa estate 'sospendere i parcheggi a pagamento'

Sospendere il pagamento dei parcheggi negli spazi delimitati con le strisce blu, sia a Vasto Alta che alla Marina, almeno fino al prossimo 31 agosto. E' uno dei passaggi dell'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa (Lega) nella quale si parla proprio della possibile sospensione dei pagamenti 'blu'.

Scrivono D'Alessandra e Cappa: "Premesso che: a causa della pandemia da Covid 19 gli operatori del settore commerciale e del settore turistico – tra gli altri – sono stati colpiti, purtroppo, da una crisi economica di una certa gravità; la stagione turistica è già iniziata, sia pure in assenza di qualsiasi iniziativa dell’amministrazione comunale per sostenere e rilanciare i sopra indicati settori; al fine di incentivare la già difficile stagione turistica, l’amministrazione comunale potrebbe sospendere il pagamento dei parcheggi nelle c.d. strisce blu, sia nel centro di Vasto che a Vasto Marina; tale misura è già stata adottata in diversi Comuni abruzzesi e non..."

i consiglieri interrogano il sindaco per sapere "se l’Amministrazione comunale ha intenzione di prendere in considerazione - in tempi brevi, considerato che la stagione turistica è già in corso - la possibilità di sospendere sino al 31 agosto il pagamento dei suddetti parcheggi allo scopo di contribuire – almeno in questo - ad incentivare l’arrivo dei turisti nella nostra città e, quindi, a sostenere gli operatori del settore".