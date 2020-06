Stop al Consiglio comunale in videoconferenza, si torna nell'Aula 'Vennitti'

La Sala Consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Municipio potrà tornare ad ospitare il Consiglio Comunale.

“La decisione - è stata presa dal Responsabile della Sicurezza , l’ingegnere Nicola Sciarra, che ha effettuato insieme al presidente Elio Baccalà ed al vicepresidente Alessandro d’Elisa un sopralluogo nella sala.

“E’ stato constatato - ha dichiarato Baccalà - che le caratteristiche dell’Aula consentono lo svolgimento di riunioni in presenza, secondo quanto previsto dai vigenti protocolli nazionali e regionali. Rimane ferma come misura primaria il mantenimento della distanza sociale minima di un metro. Ringrazio - ha concluso Baccalà - per la fattiva collaborazione i vicepresidenti Perilli e d’Elisa”.