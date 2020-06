Spiaggia per tutti: quando la ripartenza del 'Lido Insieme'?

"L’estate 2020 è ufficialmente iniziata e, mentre a San Salvo e a Fossacesia le aree demaniali a servizio dei diversamente abili sono già state regolamentate e sono pronte per riaprire i battenti, a Vasto tutto tace.

La questione sta passando inosservata a causa del maltempo che ha ostacolato, in generale, la frequentazione delle spiagge, ma come sempre il Comune di Vasto, anche nel sociale, dimostra di essere in ritardo.

Del resto, se il “Lido Insieme” è stato realizzato (nella zona di lungomare Ernesto Cordella a poca distanza dalla spiaggia dell'area Bagnante, ndr.), gran parte del merito è stato delle minoranze che, per oltre un anno e di fronte allo scetticismo della maggioranza, hanno pungolato l’amministrazione per la sua realizzazione.

Chiediamo quindi al Sindaco e all’Assessore Marchesani a che punto si trovi l’organizzazione del servizio sulla spiaggia, quando sarà attivato, come si provvederà alla sanificazione dell’area e delle “sedie job” e se, almeno quest’anno, l’area verrà dotata di una piccola doccia, utile sia per refrigerare gli utenti, sia per effettuare le igienizzazioni".

Così in una nota stampa i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani.