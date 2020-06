Lega, Tascione nuovo coordinatore. A Vasto al lavoro per "rivendicare il candidato sindaco"

'Grandi manovre' al via in vista delle elezioni comunali del 2021 a Vasto.

A muoversi, in tal senso, è la Lega che ieri mattina ha presentato ufficialmente il nuovo coordinatore cittadino, l'avvocato Arnaldo Tascione, che prende il posto di Michele Lacanale.

In conferenza stampa è stato l'on. Luigi D'Eramo, vertice regionale del partito di Salvini, presenta al locale 'La Barcaccia' di Vasto Marina assieme, tra gli altri, agli assessori regionali Campitelli e Verì ed ai consiglieri regionali Marcovecchio e Bocchino, a prendere per primo la parola: “La Lega a Vasto ha tutte le caratteristiche per rivendicare il candidato sindaco del centrodestra perché ha uomini e donne preparate, con grande esperienza, con contenuto politico e con una grande passione non soltanto politica ma anche strategica rispetto a quelle che sono le grandi incompiute di questa città”.

E ancora: “La Lega a Vasto è il primo partito, così come in Abruzzo e in Italia ed è per questo che reputo che sussistano tutte le tutte le condizioni affinché la Lega esprima il suo candidato sindaco in questa città per il 2021. Su questo lavoreremo di concerto con i nostri due consiglieri regionali (Manuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino, ndr.) che ringrazio per il lavoro che stanno facendo“.

Parlando dell’avvocato Tascione, D’Eramo lo ha definito la “figura giusta e con il giusto profilo per guidare il partito a Vasto. Avrà il compito di costruire una squadra che sappia affrontare questo anno elettorale e mandare a casa l’amministrazione di centrosinistra. Sono certo che assolverà appieno questo compito”.

D’Eramo ha infine ringraziato i consiglieri comunali Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro “per il grande lavoro che stanno facendo all’interno del consiglio comunale di fronte ad un’amministrazione sorda e oggettivamente incapace che ha segnato le pagine più buie della storia politica di questa città. Un’amministrazione che non riesce a dare risposte ad una città che dovrebbe essere il valore aggiunto di questa provincia e di questa regione”, ha concluso D’Eramo.

Cappa e D'Alessandro su Tascione: "Esprimiamo soddisfazione per la nomina a coordinatore cittadino dell’avv. Arnaldo Tascione, persona di valore, che saprà certamente guidare con equilibrio il partito verso l’appuntamento amministrativo dell’anno prossimo. Ringraziamo l’on. Luigi D’Eramo per aver dimostrato capacità di ascolto e attenzione verso la nostra realtà, insieme ai consiglieri e assessori regionali. Da alcuni anni, come consiglieri comunali, siamo impegnati, nel rispetto del mandato elettorale, all’interno e all’esterno dell’Aula Vennitti, a svolgere un’opposizione dura ma costruttiva, a far sapere ai cittadini, attraverso le interrogazioni, che cosa non va, e a proporre, attraverso delibere e mozioni, idee e progetti per il bene di Vasto. La politica è un esercizio faticoso. La si può fare soltanto con serietà e condivisione. È un tempo molto complicato per il Paese, per le famiglie, per i giovani, e la nostra comunità ha bisogno di affidarsi a una classe dirigente responsabile. Buon lavoro al coordinatore e a tutti i militanti della Lega".​ ​ ​