Vasto 'in the world' con 'Risvegli all'italiana', riconoscimento ad autori e protagonisti

Riconoscimento in Comune a Vasto per Costanzo D’Angelo, Nicola Cinquina, Antonio Petruzzelli e Severino Costanzo premiati, rispettivamente come autori i primi due e protagonisti gli altri, per la bellissima fotografia scattata lo scorso primo maggio in uno dei vicoli del centro storico.

Uno scatto, intitolato "Risvegli all'italiana", che ha fatto il giro del mondo - sottolinea il sindaco Francesco Menna - e che ha permesso di promuovere la città.