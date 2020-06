La passione dello Yoga di Serena Cirone

A Serena Cirone lo Yoga ha cambiato veramente la vita. Appassionata da ragazza a questa disciplina grazie alla sua insegnante di Yoga Soraia Squillace, ha voluto in seguito proseguire la disciplina per diventare un’insegnante Yoga per bambini, ragazzi e adulti.

Sappiamo tutti che lo Yoga è sinonimo di benessere e silenzio, concentrazione ed elevazione spirituale, ma forse non tutti sanno che può anche essere praticato anche in modo più energico e dinamico. E’ proprio questo il tipo di Yoga che Serena Cirone ha voluto approfondire durante il suo percorso formativo e professionale. Sono infatti diversi i tipi di yoga, adatti a tutte le età e molto apprezzati per le numerose virtù e i benefici sul corpo e sullo spirito.

Serena ha deciso di seguire l’attività formativa in Balyayoga e con questa qualifica è l’unica insegnante a Vasto. Lo Balyayoga è un metodo registrato in Italia e nel Mondo per insegnare lo yoga ai più piccoli, con professionalità, passione, competenza, gioco e divertimento. Serena si è subito appassionata a questo modo nuovo di fare yoga con i bambini, perché avvalendosi, fra le altre cose, del gioco, delle fiabe, della musica e del canto, si propone di “nutrire” i bimbi e allo stesso tempo accompagnarli amorevolmente nella loro crescita fisica e psichica, guidandoli in quel viaggio emozionante che li conduce alla scoperta di sé. Serena ha inserito in quest’attività tutte le sue competenze, nella danza, nel teatro e nel percorso universitario di Terapia occupazionale. Di tutta la formazione e esperienza ha creato un marchio tutto suo, lo Yog-Up. Insegna nel Nuovo Centro Benessere a bambini dai 3 e 5 anni e da 6 a 12 anni, con modalità di attività diverse.

Un ringraziamento nel suo percorso formativo ed esperienziale lo fa a Sergio Santoro, che lei ha seguito con le tante attività di Teatro Vasto. Le attività propedeutiche del Teatro: spazialità, contatto, giochi di squadra, fiducia, posizioni e attività ludiche con le storie, le ha unite nella sua attività di Yog-Up. Ha capito inoltre come, nelle sue attività, soprattutto con i più piccoli, la narrazione delle Fiabe aiuta il bambino nello sviluppo del linguaggio, arricchendo il suo vocabolario e le sue abilità linguistiche, aiuta ad esternare le proprie emozioni e i propri conflitti interiori. L’effetto combinato della voce che racconta e intrattiene, delle illustrazioni, delle ĀSANA, delle attività di Gioco, ha una eccezionale funzione nel calamitare l’attenzione dei bambini, rendendoli attivi, partecipanti con entusiasmo e soprattutto non annoiati.

Poi ha iniziato a insegnare Yoga anche agli adulti, all’inizio per una sostituzione e si è resa conto di quanto poteva essere importante. Ha deciso di formarsi sul Rochet Inspired, una forma di yoga dinamico caratterizzato dalla sincronizzazione tra movimento e respiro, finalizzato a risvegliare il fisico e la mente. E’ una disciplina che parte da un approccio innovativo verso il classico sistema dell'Ashtanga Vinyasa Yoga, rendendolo più divertente e stimolante. L’altra tipologia di Yoga in cui si è formata e che insegna è il Vinyasa Flow caratterizzato da una particolare fluidità dei movimenti, che vengono eseguiti in coordinazione con il respiro. Il risultato è una sorta di coreografia potente ed elegante in cui le posizioni sono collegate una all’altra, a creare quel flusso armonico e creativo che dà il nome allo stile.

Lo Yoga di Serena è quindi molto dinamico, aperto a tutti, principianti e più esperti, e prevede una rieducazione del respiro, una percezione dei sensi, lo sviluppo del Dharma, la percezione del corpo in tutti i suoi aspetti. Rieducare la flessibilità e l’equilibrio.

Tra le soddisfazioni più grandi che ha avuto nei suoi corsi di yoga, c’è stata una ragazza che si era iscritta per pura curiosità, dicendo che mai avrebbe fatto la posizione in verticale. Si è invece così appassionata alla disciplina dello Yoga da saper fare benissimo tante posizioni complesse tra cui anche la verticale.

Quest’estate Serena collaborerà con Andrea Zaami a Vasto Marina con lo Change Yoga, per bambini e adulti. La collaborazione di Serena è dovuta dal fatto che Change riprende molto i concetti chiave dello Yoga, come avere un focus, un obiettivo, perseverare, rimanere sempre centrati.

Serena sta inoltre organizzando, alle 18,30 di domenica 21 giugno 2020, nel giorno del Solstizio d’estate, i “108 saluti al Sole”, una pratica di ringraziamento verso il Sole. Saranno 108 i saluti al sole, perché 108 è un numero ricorrente nello Yoga, con infiniti significati. Molti insegnanti hanno aderito a questa iniziativa. Ogni persona farà 18 saluti, ognuno nel suo stile, per far capire che lo Yoga è uno e dobbiamo essere tutti uniti. Durante quest’evento ci sarà l’accompagnamento musicale di Loris Baccalà con lo Handpan. E’ uno strumento musicale particolare, composto da due calotte in ferro unite fra loro in modo da creare una cassa armonica con un una nota centrale chiamata Ding. Sulla sua superficie sono scolpite 8 o 9 cavità di diverse dimensioni che se battute o semplicemente sfiorate con le dita emettono dei suoni di differenti tonalità.

La formazione di Serena non è ancora conclusa, in questo periodo sta concludendo la formazione di Mindfulness kids, una particolare meditazione che consente di rallentare per concentrarsi meglio, migliorare la consapevolezza, incrementare il rilassamento, acquisire la calma. Sta inoltre completando anche la formazione in Yoga Nidra, un potente strumento di meditazione e disintossicazione fisica ed emotiva molto efficace per gli adulti ma anche per i bambini.

Tra i suoi progetti prossimi c’è la scrittura di un libro di Yoga che raccoglie la sua esperienza di Yog-Up. Un testo dedicato ai docenti, agli educatori e genitori, con giochi, attività, tecniche, storie, con la collaborazione di due professioniste: Barbara D’Annunzio che si occuperà della psicomotricità e Martina Tittaferrante che curerà la parte psicologica.

Dice Serena Cirone che lo yoga non è una semplice ginnastica, ma una disciplina millenaria che considera l’uomo nella sua globalità. Praticare lo yoga, non fa bene solo al fisico, ma aiuta anche a trovare quell’armonia tra il corpo e la mente, così importante. Se ci si vuole avvicinare allo Yoga e capire quello che è più adatto a sé stessi, l’unico modo è provare. E’ importante trovare una sintonia con l’insegnante e capire se il ritmo, la componente meditativa e i benefici finali sono quelli più adatti alle proprie caratteristiche per scegliere quello più in sintonia con noi.

Le foto sono di Riccardo Bruni