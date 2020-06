Esame di Stato 'riformato' dal Covid-19: studenti in aula

Al via l'esame di stato in presenza con 10.476 studenti abruzzesi chiamati a sostenere la prova orale.

Per la sessione di quest'annoo, riformata in seguito al Covid-19, i candidati nelle quattro province d'Abruzzo sono: L'Aquila 2.311, Chieti 3.055, Pescara 2.886, Teramo 2.224. "Le operazioni si svolgeranno all'insegna della regolarità - dice Antonella Tozza, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale -. In Abruzzo operano 279 commissioni in 156 sedi di esame".

In questa unica prova orale prevista, partendo da un elaborato sulle discipline di indirizzo, il colloquio comprende la discussione di un brano letterario trattato in corso d'anno e l'esposizione di esperienze di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) e di 'Cittadinanza e Costituzione', in un'ottica interdisciplinare che evidenzi la capacità di argomentazione acquisita".