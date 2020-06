Pini abbattuti, il sindaco: prioritarie "pubblica incolumità" e "sicurezza dei cittadini"

Mentre sui social infuria la polemica per l'abbattimento dei pini in via Ritucci Chinni parla di ragioni di "pubblica incolumità" e "sicurezza dei cittadini" il sindaco Francesco Menna.

“Oggi ho avuto un incontro con i cittadini contrari all’abbattimento degli alberi in via Ritucci Chinni. Interpellata la ditta - spiegato il sindaco - ho ascoltato le loro ragioni e ho preso l’impegno che avrei valutato unitamente agli uffici tecnici comunali e alla ditta esecutrice dell’appalto, possibili soluzioni alternative all’abbattimento.

Tuttavia, mio malgrado, non è stato possibile individuare un percorso differente da quello che ha previsto il taglio degli alberi.

Questo per due ragioni: la più importante attiene alla pubblica incolumità e alla sicurezza dei cittadini alla quale, in qualità di sindaco, devo sempre mostrare la massima attenzione. A tal riguardo la stessa ditta mi ha segnalato che non si sarebbe assunta alcuna responsabilità, per danni seri a persone o cose, che sarebbero potuti accadere a causa del precario stato delle piante.

La seconda questione attiene comunque alla impossibilità di modificare in corso d’opera dei lavori oggetto di appalto e contrattualizzati con un progetto definito con gli uffici tecnici comunali.

Per tali ragioni non è stato possibile evitare l’abbattimento dei pini posti lungo il marciapiede di via Ritucci Chinni, sono prevalse pertanto le ragioni della pubblica incolumità. L’area vedrà a breve nuove piantumazioni arboree in numero anche superiore rispetto all’attuale, già in fase progettuale le specie da collocare”.