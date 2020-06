'Vasto Domani' e richiesta di risarcimento: solidarietà dell'Assostampa

L’Associazione Vastese della Stampa 1957 esprime vicinanza e profonda solidarietà al collega giornalista Giorgio Di Domenico, direttore di Vasto Domani, che si trova al centro di una vicenda giudiziaria legata alla diffusione di un dossier sulla vendita del quote Pulchra del Comune al socio privato.

In sostanza il dossier, redatto dall’ing. Angelo Del Lupo attivista del Movimento 5 Stelle e diffuso da Vasto Domani a gennaio 2020, ricostruiva il complesso iter della procedura di dismissione della Pulchra fino all’aggiudicazione della gara e concludeva con questa frase: “In pratica si è trattato per il Comune di una gara tutta a perdere e palesemente contraria agli interessi dei cittadini”.

L’Amministrazione Comunale chiamata in causa convocò una conferenza stampa per spiegare la regolarità dei singoli passaggi. Il Sindaco Menna ha anche diffuso un comunicato, ripreso poi da tutta la stampa. La vicenda sembrava chiusa.

Invece ora la Sapi, che ha acquisito il 51 % del pacchetto azionario della Pulchra in possesso del Comune , ritiene che la ricostruzione fatta da Del Lupo e diffusa da Vasto Domani, è “gravemente lesiva della reputazione” della sua società e chiede un risarcimento di 250.000 euro.

Noi come Associazione Vastese della Stampa ribadiamo che l’Articolo 21 della Costituzione sancisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Da tali principi scaturiscono le disposizioni che regolano la nostra professione e soprattutto valori fondamentali come la libertà di informazione, l’espressione di opinione e di critica, l’indipendenza, l’obiettività, il prestigio della stampa. Siamo certi che il collega Giorgio Di Domenico, cresciuto in una scuola di alto rigore morale, riuscirà a dimostrare la correttezza della sua azione, svolta secondo i più fedeli canoni di deontologia professionale e diretta ad ampliare il dibattito su una scelta del Comune.

Nicola D’Adamo

Presidente Associazione Vastese della Stampa 1957