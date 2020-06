'Decreto rilancio', prossima l'attivazione di uno sportello informativo comunale a Vasto

"Le opportunità derivanti dal decreto-legge ‘Rilancio’ sono tante e tali che occorre farle conoscere compiutamente ai concittadini, che già ora, mentre attendiamo i numerosi decreti attuativi, si rivolgono in Comune per richiedere le condizioni di utilizzo dei preziosi strumenti in esso previsto, tra cui il super bonus al 110%, misura che può davvero fare da volano per la sicurezza e la qualità energetica del patrimonio edilizio italiano".

Lo dichiara il sindaco Francesco Menna nell’annunciare l’attivazione a Vasto di un apposito sportello comunale "non appena l’iter parlamentare sarà completato e le norme saranno definitive"

Ancora Menna: "Siamo orgogliosi di varare questo servizio informativo, credo tra i primissimi Comuni d’Italia, proprio perché concepiamo la strategicità della sfida, complicata ma avvincente, di rilanciare il sistema Italia, dopo la più grave crisi del dopoguerra: occorre fare sistema privati cittadini-imprese-enti locali perché da una crisi come questa si può uscire solo se siamo uniti”.

Saranno due le unità che si occuperanno della gestione dello sportello - ha proseguito il sindaco -: Maurizio Franceschini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate di Vasto, già distaccato presso il Servizio “Tributi ed Entrate” nell'ultimo biennio, che ringrazio per la disponibilità a proseguire gratuitamente la propria collaborazione con questo Comune per un altro anno dopo il pensionamento, sarà affiancato da Roberto Bolognese, che coprirà l’unità part time dello staff, prevista dal fabbisogno di personale e rimasta vacante dalla fine del 2017. Sono certo - ha concluso il primo cittadino - che faranno un ottimo lavoro, quanto mai richiesto dai nostri concittadini”.