Iscrizioni aperte per gli Asili Nido a Vasto

A partire da oggi sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali relative all’anno educativo 2020/2021, per i bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020:

1) Asilo Nido “San Paolo”, Via A. De Gasperi

2) Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli”, Via Incoronata n.230/x

Si avvisa che è in fase di studio l’eventuale affidamento a terzi della gestione dell’Asilo Nido Stella Maris di Vasto Marina.

Le domande di ammissione possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto - Piazza Barbacani n.2, utilizzando i moduli disponibili presso l’Ufficio P.I. del II Settore “Affari Generali e Servizi alla Persona” del Comune di Vasto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00 oppure scaricabili sul sito ufficiale web www.comune.vasto.ch.it alla sez. “Avvisi Pubblici”.

Le istanze pervenute nei termini stabiliti, daranno luogo a due distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili per ciascun ogni nido d’infanzia, stilate in base ai criteri di cui all’apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17 luglio 2009.

L’Assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco dichiara: “Nonostante le incertezze del momento che viviamo siamo a lavoro per organizzare i nostri servizi al meglio per le famiglie ed i più piccoli, in vista della ripresa a settembre 2020. Neanche durante l’emergenza Covid-19 ci siamo risparmiati ed investendo cospicue risorse abbiamo voluto garantire il contatto educativo tra le eccellenti educatrici degli asili nido Comunali e la nostra utenza: il progetto dell’asilo nido digitale - che proseguirà comunque fino al 15 luglio 2020 - ha prodotto risultati inaspettati oltre ad aver garantito lavoro a tantissime unità di personale, il tutto senza mai gravare sulle tasche delle famiglie.”