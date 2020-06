Ombrellone e lettino messi a fuoco in un lido al centro di Vasto Marina.

L'episodio, nella notte appena passata, allo stabilimento 'La Bussola', uno di quelli storici della riviera vastese, da qualche giorno sistemato in base alle normative vigenti per la situazione legata al Coronavirus.

"Con enormi difficoltà - sottolinea il titolare - è appena partita una stagione difficile e colma di incognite. Questa notte abbiamo subito un gravissimo atto vandalico incendiario.

È inaccettabile. Le vigenti normative anti Covid - continua - interdiscono l'accesso alla spiaggia a partire dalle 23, eppure ignoti sono liberi di agire, nel pieno della notte, per arrecare danni. È un precedente grave per la nostra città", conclude lanciando un appello a chi di competenza per un maggiore controllo del territorio.