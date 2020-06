Piazze e parchi a disposizione per salutare gli allievi pronti ad un nuovo ciclo di studi

Piazze o parchi cittadini da mettere a disposizione delle scuole vastesi per un saluto agli studenti che, dal prossimo anno scolastico, passeranno ad un nuovo ciclo di studi.

Lo propone il Comune di Vasto, relativamente alle richieste pervenute circa la possibilità di organizzare un simile momento di saluto.

“In questi giorni il viceministro Ascani ha chiarito, su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico, che studenti e docenti possono salutarsi per un ultimo giorno di scuola, purché si rispettino regole di distanziamento e divieti di assembramento - si legge in una nota del sindaco Francesco Menna e dell'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco -. Come Comune di Vasto rendiamo disponibili piazze o parchi ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta e che valutino questa iniziativa fattibile, per gli studenti che passeranno ad un nuovo ciclo di studi.

E' un modo per salutare i bimbi che passano dall'infanzia alla primaria (dalla vecchia quinta elementare alla prima media), e i ragazzi dalla terza media al primo superiore”.