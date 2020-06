Ospedale 'San Pio', cappella allagata per una perdita d'acqua

A pochi giorni dall'episodio del cedimento del controsoffitto in una stanza del reparto di Chirurgia, un altro problema si registra all'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto, con l'allagamento, a causa di una perdita d'acqua, della Cappella del presidio di via San Camillo de Lellis.

Sul posto, per le verifiche del caso, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo.

"Sono stato all’ospedale di Vasto per controllare personalmente l’allagamento della Cappella e i danni provocati - commenta il sindaco Francesco Menna -. Chiedo al più presto una verifica strutturale di tutto il complesso che ricordo è stato realizzato oltre 50 anni fa. Fortunatamente finora non ci sono stati feriti ma non aspettiamo che accada qualcosa di grave. Ora più che mai è importante realizzare il nuovo ospedale o comunque fare in modo che a Vasto arrivino investimenti per la sanità pubblica”.