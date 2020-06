Festa della Repubblica, cerimonia in piazza Caprioli

"Il 2 Giugno 2020 rappresenta un’Italia che rinasce, che ritorna a pensare, a creare, che celebra questa festa in una dimensione diversa rispetto a quella a cui ci eravamo abituati con meno persone. con restrizioni, con distanziamento, ma soprattutto con una grande voglia di ricominciare rispetto al futuro".

Lo ha detto, in un suo messaggio in piazza Caprioli al cospetto del Monumento ai Caduti di tutte le guerre dove sistemata una corona d'alloro, il sindaco Francesco Menna, nel corso della breve cerimonia istituzionale a Vasto in occasione della Festa della Repubblica.