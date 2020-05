Cede in parte il controsoffitto di una stanza di Chirurgia, si valutano i danni

Si valutano i danni all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' per l'episodio del cedimento di parte del controsoffitto in una delle stanze del reparto di Chirurgia del presidio di via San Camillo De Lellis.

Sul posto i Vigili del Fuoco.

Per fortuna non sono stati registrati feriti.

Il sindaco Francesco Menna, presente per un sopralluogo, attende l'esito della perizia degli uomini del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo per la necessaria interlocuzione con Asl Lanciano-Vasto-Chieti e Regione Abruzzo.